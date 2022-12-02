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Spor

Mauro Icardi'nin sakatlık durumu netlik kazandı!

Dünya Kupası arasında hazırlıklarına devam eden Galatasaray'da Mauro Icardi, idmanda sakatlanmıştı. Galatasaray'dan yapılan açıklamaya göre; arka adale grubunda 2. derece kas hasarı ve zorlanma tespit edildiğini açıkladı.

IHA2 Aralık 2022 Cuma 14:14 - Güncelleme:
Mauro Icardi'nin sakatlık durumu netlik kazandı!
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Galatasaray antrenmanda sakatlanan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin çekilen MR sonucunda, sağ üst arka adale grubunda 2. derece kas hasarı ve zorlanma tespit edildiğini açıkladı.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Futbolcumuz Mauro Icardi'nin dün sponsor hastanemizde çekilen MR'ında sağ üst arka adale grubunda 2. derece kas hasarı ve zorlanma tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır" denildi.

Galatasaray forması ile 6 maça çıkan Mauro Icardı, 4 gol atıp 3'te asist katkısı verdi.

Son olarak ise hem Beşiktaş hem de Başakşehir galibiyetlerinde öncü rol oynayan Icardi bir an önce sahalara döndürülmek isteniyor.

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