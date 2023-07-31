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Spor

Mauro Icardi'nin transferi için yeni açıklama

Galatasaray'ın stadyum sponsoru olan Rams Global, Mauro Icardi transferi için 'Stadyum isim sponsorluğunu üstlendiğimiz Galatasaray'ın, Mauro Icardi transferine de katkıda bulunmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz.' açıklamasında bulundu.

31 Temmuz 2023 Pazartesi 21:09 - Güncelleme:
Mauro Icardi'nin transferi için yeni açıklama
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Sarı-kırmızılı takımın stat sponsoru Rams Global, Icardi transferi için "RAMS Global olarak stat isim sponsorluğunu üstlendiğimiz Galatasaray'ın, Mauro Icardi transferine katkıda bulunmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz." şeklinde bir açıklama yaptı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de, Mauro Icardi transferi için şu şekilde konuşmuştu:

"Kıymetli oyuncumuz Icardi, yıllık yaklaşık 40 milyon avroluk teklifi reddetti. Sponsorlarımızın 4 milyon avrosunu karşıladığı toplamda 10 milyon avroluk gelire imza atmıştır. Bu anlattıklarım dahi nasıl bir süreç yaşandığının en güzel örneği. Kendisi bu konularda isminin geçmesini istemese de Erden kardeşim ve Nef ailesi başta olmak üzere tüm sponsorlarımız imkansız denileni başarmak için yanımızda oldu. Bize destekleri çok büyük olan değerli sponsorlarımız sağ olsun, var olsun."

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