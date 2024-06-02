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Spor

Mauro Icardi'ye övgüler bitmiyor! ''Kazanmayı isteyen akıllı birisi''

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi adından söz ettirmeye devam ediyor. Başarılı futbolcu performansıyla İspanyol basınından övgü aldı. İşte detaylar....

Akşam2 Haziran 2024 Pazar 09:09 - Güncelleme:
Mauro Icardi'ye övgüler bitmiyor! ''Kazanmayı isteyen akıllı birisi''
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İspanyol sport.es, Süper Lig'in gol kralı Icardi'ye övgü dolu bir haberle sayfalarında yer verdi. Arjantinli'nin kral olduğunun vurgulandığı haberde şu ifadeler yer aldı: "Kendini yeniden kanıtlamak için Türkiye'ye geldi. Eşsiz, özel ve çoğu zaman tartışmalı bir kişiliğe sahip Tangocu, kariyerinin büyük bölümünü bir maceradan başka bir maceraya atlayarak geçirmişti. Aidiyet duygusunu hissedeceği yer bulamadı, en iyi futbolunu oynayamadı. Bazen kendine olan güven eksikliğinden, bazen de spor dışı nedenlerden dolayı, Barça altyapısından ayrılırken hedeflediği noktaya ulaşamamıştı."

KAZANMAYI İSTEYEN AKILLI BİRİSİ

G.Saray'ın yardımcı antrenörü Ismael Garcia da aynı gazeteye Icardi konusundaki düşüncelerini anlattı: "Son 2 yılda kazanılan başarıların anahtarı olduğunu söylemeden Icardi anlaşılmaz. İki Süper Lig ve bir Süper Kupa. 55 gol ve 20 asist yaptı. Ancak etkisi sayıların ötesinde. Antrenmanlarda bile süper rekabetçi. Ritim düşük olunca hoşlanmıyor, yoğunluk olmadığında bunu belli ediyor. Herkese baskı yapıyor. Kendisi çok kişilikli bir oyuncu. Soyunma odasında yönetmek zor gibi görünüyor ama sonuçta kazanmayı ve takımın iyi şeyler yapmasını isteyen akıllı insan. Saha içinde ve dışında bir lider.

TÜRKİYE'DE AYAKLARI KONUŞUYOR

O, insanların düşündüğünden çok daha fazla yeteneğe ve oyun anlayışına sahip. Tipik golcü değil. Takıma çok yardımcı oldu ve önümüzdeki dönemde daha iyi olacak. Kişisel açıdan bakıldığında, her şeye sahip ve şöhretli olmasına rağmen normal yaşıyor. Yaptığı işlere rağmen normal bir insan gibi yaşıyor. Mauro Icardi'nin saha dışında söylediklerinin veya saha dışında yaptıklarının daha çok trend olduğu sezonlar geride kaldı. Türkiye'ye geldiğinden beri ayakları konuşuyor ve toplum açısından fenomen. Kariyerinin en iyi günlerini yaşıyor ve Galatasaray'ın yazdığı tarihe öncülük ediyor."

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