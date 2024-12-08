İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Aralık 2024 Pazar / 7 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,7999
  • EURO
    36,8294
  • ALTIN
    2942.91
  • BIST100
    10081
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Mavericks, galibiyet serisini 7 maça çıkardı
Spor

Mavericks, galibiyet serisini 7 maça çıkardı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Dallas Mavericks, Toronto Raptors'ı 125-118 yenerek galibiyet serisini 7 maça çıkardı.

AA8 Aralık 2024 Pazar 10:24 - Güncelleme:
Mavericks, galibiyet serisini 7 maça çıkardı
ABONE OL

NBA'de 7 maç oynandı. Mavericks, deplasmanda Raptors'ı 7 sayı farkla yendi.

Mavericks'te Luka Doncic 30 sayı, 13 ribaunt ve 11 asistle üst üste ikinci "triple-double"ını yaparken, Kyrie Irving ise 29 sayıyla oynadı.

Doncic, bu sezon ikinci, NBA kariyerinde ise 79'uncu kez triple-double yaptı ve Wilt Chamberlain ile James Harden'ı geçerek tüm zamanların en fazla triple-double yapan oyuncuları listesinde 7. sıraya yükseldi.

Raptors'ta Gradey Dick'in 27 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

56 SAYIYLA NBA'DE KARİYER SAYI REKORUNU KIRAN JOKİC, GALİBİYET GETİREMEDİ

Washington Wizards, konuk ettiği Denver Nuggets'ı 122-113 yenerek 16 maçlık mağlubiyet serisine son verdi.

Wizards'ta Jordan Poole 39 sayı atarak galibiyette önemli rol oynadı.

Nuggets'ta Nikola Jokic, attığı 56 sayı ile NBA kariyer rekoru kırmasına rağmen mağlubiyete engel olamadı.

MOBLEY'DEN 41 SAYI

Cleveland Cavaliers, Charlotte Hornets'ı 116-102 yenerek üst üste 4. galibiyetini aldı.

Cavaliers'ta Evan Mobley, attığı 41 sayı ile NBA kariyer rekorunu kırdı.

Hornets'ta ise Brandon Miller 25 sayı üretti.

SONUÇLAR:

New Orleans Pelicans-Oklahoma City Thunder: 109-119

Washington Wizards-Denver Nuggets: 122-113

New York Knicks-Detroit Pistons: 111-120

Toronto Raptors-Dallas Mavericks: 118-125

Boston Celtics-Memphis Grizzlies: 121-127

Miami Heat-Phoenix Suns: 121-111

Charlotte Hornets-Cleveland Cavaliers: 102-116

  • Mavericks
  • GALİBİYET SERİSİ

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.