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Spor

Max Gradel'e milli davet

Sivassporlu futbolcu Max Gradel, Fildişi Sahili Milli Takımı'nın Mozambik ve Kamerun ile oynayacağı maçların aday kadrosuna çağrıldı.

AA5 Kasım 2021 Cuma 11:45 - Güncelleme: 5 Kasım 2021 Cuma 11:45
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un orta saha oyuncusu Max Gradel, Fildişi Sahili Milli Takımı'na davet edildi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 33 yaşındaki orta saha oyuncusu, ülkesinin 2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde 13 Kasım'da sahasında Mozambik, 16 Kasım'da ise deplasmanda Kamerun ile oynayacağı maçların kadrosuna çağrıldı.

Ülkesinin formasını 2011 yılından itibaren terletmeye başlayan Gradel, Fildişi Sahili Milli Takımı'nda bugüne kadar 87 maçta 13 kez gol sevinci yaşadı.

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