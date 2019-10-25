Max Kruse 1 ay yok
FENERBAHÇE’NİN Alman yıldızı Max Kruse’den kötü haber.
- Star Spor
Kruse kasığında ağrı hissedince idmanı yarıda bıraktı. 10 numaranın kasığında grade 2 yaralanma olduğu ve bir ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Kanarya’da kaleci Harun’un akciğerinde enfeksiyon teşhis edildi. 30 yaşındaki file bekçisinin 2 hafta istirahat edeceği belirtildi. Sakatlıktan yeni çıkan ve düz koşu yapan Nabil Dirar da Konya mücadelesinde yer almayacak. Konuk takımda ise cezalı kaleci Serkan ile sakat Hurdato oynayamayacak.
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