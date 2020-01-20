20.01.2020 11:15 - Güncelleme: 20.01.2020 11:15

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF Kulüp Lisans Kurulu ile yapılan görüşmeyi duyururken durumun istedikleri seviyede olmadığı ve transfer için şimdilik önlerinin kapalı olduğunun altını çizdi. 50 milyon TL ekside olduğu öğrenilen sarı-lacivertlilerde Başkan Koç "Belki kalabalık kadrodan 2-3 kişi yollayacağız. Aynı bölgede olan fazla oyuncuları yollayacağız" sözleri ile de bazı isimlerle yolların ayrılabileceğinin sinyalini verdi.

Bu isimlerin ise Alper, Moses, Tolgay, Rami, Zajc ve Arabistan'dan teklifler alan Kruse olduğu iddia edildi. Her ihtimali düşünen ve oyuncu satışı için de çalışan sarı-lacivertliler, Tahkim Kurulu'ndan gelecek karara göre yol haritasını çizecek.

Transferi bitirilen Falette de limit aşımı sorunu çözülebilirse forma giyebilecek. Kanarya gönderdiği oyuncuların yarım sezonluk ücretinden kurtulmuş olacak.

(Sabah)