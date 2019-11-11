Max Kruse sakatlık sürecindeki profesyonelliğiyle Ersun Yanal'ı kendisine hayran bıraktı
Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu Max Kruse, sakatlık sürecindeki profesyonelliğiyle Ersun Yanal ve ekibini kendisine hayran bıraktı.
Tedavisi boyunca, bir gün dahi aksatmadan tesislere gidip kontrollerini yaptıran Kruse, sağlık ekibinin kendisine verdiği programı da eksiksiz olarak uyguladı. Bu durum sakatlık sürecini hızla atlatmasına yardımcı oldu.
Teknik heyet ve sağlık ekibi, oyuncunun çalışma ahlakına büyük saygı duyduklarını ifade etti. Samandıra'da Kruse için "Üstün Alman Teknolojisi" yorumu yapıldı.
Oyuncunun sağlık durumunun hızla iyiye gittiği, Yeni Malatyaspor mücadelesinde takımdaki yerini alabileceği ifade edildi.
(Sabah)
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