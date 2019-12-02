Max Kruse’den karavana rekoru
FENER’DE 1.5 aylık sakatlığın ardından Göztepe maçıyla sahalara dönen Max Kruse ligde karavana rekoru kırdı.
- Star Spor
Alman yıldız, geride kalan 13 haftada 8 maçta forma giydi, toplam 26 şut attı ama hiç gol atamadı. Bu alanda ligin rekorunu kıran Kruse, Gözepe karşılaşmasının ilk yarısında da durum 0-0 devam ederken karşı karşıya pozisyonda çok önemli bir fırsatı harcamıştı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.