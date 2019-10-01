Max Kruse'nin Galatasaray derbisindeki istatistiği dikkat çekti
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde seremoni sırasında İstiklal Marşı'nı okumasıyla gönülleri fetheden Max Kruse, istatistiğiyle dikkat çekti.
DERBİDEKİ İSTİSNA OLDU
Top kaybı rekorlarının kırıldığı gecede Alman futbolcu 40 kez topla buluştu ve bunların hiçbirinde top kaybı yaşamadı.
SÜPER LİG'İN ASİST KRALI
Teknik direktör Ersun Yanal'ın en çok güvendiği isimlerden birisi olan Max Kruse ligin asist kralı olmasına karşın henüz golle buluşamamış olmanın da burukluğunu yaşıyor.
TÜRKÇE DERSLERİNE DEVAM
Max Kruse Türkçe dersleri almaya devam ediyor. Alman futbolcu, "Mümkün olan en kısa sürede Türkçe röportaj vermek istiyorum" diye konuştu.
Kruse liderlik özellikleriyle de dikkat çekiyor.
(Takvim)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.