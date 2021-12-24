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Spor

Max Meyer'in üzeri çizildi! Fenerbahçe'den ayrılıyor

Fenerbahçe'ye transfer döneminin son günlerinde transfer edilen Max Meyer bekleneni veremedi. Alman orta sahadan kendisine kulüp bulmasın istendi.

24 Aralık 2021 Cuma 10:13 - Güncelleme: 24 Aralık 2021 Cuma 10:13
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Fenerbahçe'de Max Meyer ile yollar ayrılıyor. Alman orta saha, aynı menajerlik şirketinin oyuncusu olan Mergim Berisha ile birlikte transfer edilmişti. Ancak Meyer, Antwerp deplasmanı dışında bir türlü bekleneni veremedi.

Pereira, her şeye rağmen 26 yaşındaki oyuncuyu kadroya alıp, zaman zaman şans veriyordu. Ancak Portekizli hoca, Fenerbahçe'deki son maçı olan Beşiktaş derbisinde Meyer'i tribüne yolladı.

Son olarak Zeki Murat Göle de Karagümrük maçının kadrosunda kendisine yer vermedi. Üzeri çizilen Alman oyuncudan kulüp bulması istendi.

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