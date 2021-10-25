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Spor

Max Verstappen, Formula 1 ABD Grand Prix'sinde birinci oldu

Red Bull-Honda takımının pilotu Max Verstappen, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 17. ayağı ABD Grand Prix'sinde birinci oldu.

AA25 Ekim 2021 Pazartesi 00:09 - Güncelleme: 25 Ekim 2021 Pazartesi 00:09
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 17. ayağı ABD Grand Prix'sinde, Red Bull-Honda takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen birinci oldu.

Sezonun on yedinci mücadelesi, ABD'nin Teksas eyaletinin başkenti Austin'deki 5,5 kilometrelik Amerika Pisti'nde, 56 tur üzerinden yapıldı.

Verstappen, startta Mercedes sürücüsü Lewis Hamilton'a kaptırdığı liderliği, ilk "pit stop"lar sonrası 14. turda geri aldı. Kalan bölümde liderliği bırakmayan Verstappen, sezonun 8'inci, kariyerinin 18. birinciliğine ulaştı.

En hızlı tur için verilen ekstra bir puanı alan Hamilton, liderin 1.3 saniye arkasında 2'nci, Sergio Perez ise takım arkadaşı Verstappen'in 42.2 saniye gerisinde 3. oldu.

Bu sonuçla puanını 287,5'a çıkaran pilotlar klasmanı lideri Verstappen, Hamilton ile arasındaki farkı 12 puana yükseltti.

Sezonun 18. yarışı Meksika Grand Prix'si, 7 Kasım'da yapılacak.

ABD Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

PİLOTLAR

1. Max Verstappen (Hollanda): 287,5 puan

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 275,5 puan

3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 185

4. Sergio Perez (Meksika): 150

5. Lando Norris (Büyük Britanya): 149

TAKIMLAR

1. Mercedes 460,5

2. Red Bull: 437,5

3. McLaren: 254

4. Ferrari: 250,5

5. Alpine: 104

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