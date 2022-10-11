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Spor

Maxi Gomez bin pişman etti! Ali Koç bu yüzden almamış

Maxi Gomez yaz aylarında Fenerbahçe ile anılmış ancak Trabzonspor'a transfer olmuştu. Bordo-mavililerde şu ana kadar 7 maça çıkan Maxi Gomez, performansıyla beklentilerin altında kaldı. İşte detaylar...

Star Gazetesi11 Ekim 2022 Salı 18:16 - Güncelleme:
Maxi Gomez bin pişman etti! Ali Koç bu yüzden almamış
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Ali Koç'un Jorge Jesus'un istemediği için almadıklarını açıkladığı Maxi Gomez, Trabzonspor'a imza atmıştı. Ancak Maxi Gomez, bordo-mavili formayla şu ana kadar sergilediği performansla beklentileri karşılayamadı.

ALİ KOÇ, MAXI GOMEZ'İ ALMAMIŞTI

Geçtiğimiz yaz Maxi Gomez, Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti. Ancak Uruguaylı golcü, Trabzonspor'a transfer olmuştu. Sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç, Maxi Gomez'i teknik direktör Jorge Jesus'un istemediği için almadıklarını açıklamıştı.

MAXI GOMEZ, TRABZONSPOR'DA İYİ BAŞLAMADI

Maxi Gomez, Trabzonspor'a 3 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Ancak Gomez, şimdiye kadarki performansıyla bordo-mavili takımda beklentilerin altında kalan isimlerin arasında yer aldı.

MAXI GOMEZ GOLDEN UZAK

Maxi Gomez, Trabzonspor formasıyla bu sezon şu ana kadar 7 maçın 6'sında ilk 11'de yer aldı ve toplam 443 dakika süre aldı. 26 yaşındaki Uruguaylı golcü, bu karşılaşmalarda yalnızca 1 gol atabildi ve 3 asist yaptı.

Star Gazetesi

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