Maxi Gomez: Bu maçta iyi bir duruş gösterdik

Trabzonsporlu Maxi Gomez, Beşiktaş karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Maxi Gomez "İki takım adına da fiziksel olarak yıpratıcı bir maç oldu. İlk yarıda iki takım da pozisyon üretemedi. İkinci yarıda karşılıklı pozisyonlar vardı. Artık bir sonraki maçı düşüneceğiz. Bu maçta iyi bir duruş gösterdik." dedi.

Maxi Gomez ayrıca "Maçın genelinde takım olarak iyiydik. Doğru yol bu, artık bu yolu takip edip, daha iyi maçlar çıkarmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'un başarılı futbolcusu Maxi Gomez bu sezon çıktığı 29 resmi maçta 7 gol, 6 asist kaydederek skora katkı sağladı.