İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Nisan 2023 Salı / 21 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,2899
  • EURO
    21,0636
  • ALTIN
    1243.4
  • BIST100
    5118.9
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Maxi Gomez, büyük maçlarda farklı oynuyor
Spor

Maxi Gomez, büyük maçlarda farklı oynuyor

Spor Toto Süper Lig'de 16 Nisan Pazar günü sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek Trabzonspor'da Maxi Gomez, oynadığı büyük maçları boş geçmiyor.

AA11 Nisan 2023 Salı 11:28 - Güncelleme:
Maxi Gomez, büyük maçlarda farklı oynuyor
ABONE OL

Sezon başında bordo-mavili kulübe transfer olan Uruguaylı golcü, gol sayısı bakımından arzu edilen katkıyı sağlayamadıysa da büyük maçlarda takımının en skorer ismi oldu.

Ligde 20 maçta forma giyen Maxi Gomez, 1600 dakika süre alırken, rakip fileleri 5 kez havalandırabildi.

5 GOLLE 7 PUANLIK KATKI

Gomez, 5 golün 3'ünü Beşiktaş (2-2), Fenerbahçe (2-0) ve Galatasaray (1-2) ile oynanan karşılaşmalarda kaydetti.

Uruguaylı oyuncu, 1 gol Bitexen Giresunspor (3-0), 1 gol de Yukatel Kayserispor (3-4) filelerine göndermeyi başardı. Trabzonspor, bu karşılaşmalarda 2 galibiyet, 2 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak 7 puan topladı.

BÜYÜKLERE KARŞI GOLLERİ

Gomez, Trabzonspor formasıyla oynadığı 3 büyük karşılaşmada da gol sevinci yaşadı.

Bordo-mavili takıma geç transfer olmasından dolayı ligin 4. haftasında golsüz biten Galatasaray maçında yer almayan Gomez, İstanbul'da ligin 10. haftasında 2-2 biten Beşiktaş maçında takımının bir golüne imza attı.

Ligin 15. haftasında Trabzon'da 2-0'lık Fenerbahçe maçında 1 gol atan forvet oyuncusu, İstanbul'da bordo-mavili takımın 2-1 mağlup olduğu Galatasaray müsabakasında da takımının golünü kaydetti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.