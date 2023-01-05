Maxi Gomez: Gol attığım için çok mutluyum

Maxi Gomez de hem savunma hem de hücum anlamında güzel bir maç çıkardıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Takım olarak çok iyi iş çıkardık. Arkadaşlarım gerçekten iyi bir mücadele verdiler. Santrafor oyuncularını en mutlu eden şey tabii ki takıma katkının yanında gol atmak. Ben de gol atarak, takıma katkıda bulunmak istiyorum. O pozisyonda top aslında 2 defa bana geldi. İyi de kafa vuruşu yaptığımı düşünüyorum ama kaleci de iyi kurtarışlar yaptı. Üçüncü top geldiğinde arka direkte bekledim bende golü atabildim. Santrafor mutlaka golü atmak ister. Gol attığım için çok mutluyum. Ama daha da mutlu eden şey takıma katkıda bulunmak."