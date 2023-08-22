Trabzonspor, Maxi Gomez'in Cadiz'e transferi için anlaşma sağlandığını açıkladı.

Bordo-mavililer, Gomez'in İspanyol ekibine kiralandığını ve satın alma opsiyonunun 3.7 milyon euro olduğunu aktardı. Gomez'in bu sezon maaşının Cadiz tarafından karşılanacağı kaydedildi.

İşte Trabzonspor'un açıklaması:

"Profesyonel futbolcumuz Maximiliano Gomez Gonzalez'in, 2023/2024 futbol sezonu sonuna kadar, 3.750.000. Eur satın alma opsiyonlu olarak bedelsiz kiralanması konusunda Cadiz CF ile anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşma gereği, futbolcumuz Maximiliano Gomez Gonzalez'in, 2023/2024 futbol sezonuna ilişkin doğacak olan maaş ve diğer tüm hak edişleri Cadiz CF tarafından ödenecektir."

Trabzonspor, 27 yaşındaki futbolcuyu geçen sezon Valencia'dan 3 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

Bordo-mavili forma altında 35 maça çıkan Gomez, 7 gol attı ve 6 asist yaptı.