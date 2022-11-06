Maxi Gomez krizi patlak verdi! Trabzonspor'da ortalık karıştı

Trabzonspor'da Maxi Gomez, Konyaspor maçında gündem oldu. Karşılaşmalarda yoklara oynayan Maxi Gomez, 60. dakikada yerini Umut Bozok'a bırakırken taraftarların tepkilerinin hedefi oldu.

MAXI GOMEZ, YOKLARA OYNADI

Süper Lig'in 13. haftasında evinde Konyaspor'u konuk eden Trabzonspor'da Maxi Gomez, karşılaşmaya damga vurdu. Uruguaylı golcü, kötü performansıyla sahada yoklara oynarken 60. dakikada yerini Umut Bozok'a bıraktı.

TARAFTARLARDAN MAXI GOMEZ'E TEPKİ YAĞDI

Maxi Gomez, Konyaspor maçındaki performansıyla sosyal medyada gündem oldu. Bordo-mavili birçok taraftar Maxi Gomez'i eleştiri yağmuruna tuttu. Yapılan binlerce paylaşım sonrası Maxi Gomez trendlere yükseldi.

TRABZONSPOR KARNESİ

Bordo-mavililerin geçtiğimiz yaz 3 milyon euro bonservisle Valencia'dan transfer edilen Maxi Gomez, şu ana kadar 9 resmi maçın 8'inde ilk 11'de yer aldı ve toplam 589 dakika süre aldı. 26 yaşındaki Uruguaylı golcü, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 3 asistle takımına katkıda bulundu.

İşte Maxi Gomez için yapılan paylaşımlarından bazıları: