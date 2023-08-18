İSTANBUL 31°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ağustos 2023 Cumartesi / 3 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0717
  • EURO
    29,5254
  • ALTIN
    1644.53
  • BIST100
    7513.29
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Maxi Gomez'e İspanyol kancası!

İspanyol ekibi Cadiz, Trabzonspor'un başarılı forvet oyuncusu Maxi Gomez'i kadrosuna katmak istiyor.

18 Ağustos 2023 Cuma 22:51 - Güncelleme:
Maxi Gomez'e İspanyol kancası!
ABONE OL

Trabzonspor forması giyen Maxi Gomez'e İspanya'dan talip çıktı.

Relevo'da yer alan habere göre, Cadiz'in Uruguaylı santrfor ile ilgilendiği aktarıldı.

Gomez'in La Liga'ya dönmek için maaşında indirime gitmeyi kabul ettiği ancak Cadiz şu an için Trabzonspor'la anlaşma sağlayamadığı belirtildi.

Cadiz'in 27 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği vurgulandı. Ancak Trabzonspor'un, Cadiz'in opsiyon için önerdiği rakamdan daha fazla bir ücret istediği iddia edildi.

Trabzonspor, Gomez'i geçen sezon 3 milyon euro bedelle Valencia'dan kadrosuna katmıştı. Bordo-mavili forma altında 35 maça çıkan Gomez, 7 gol attı ve 6 asist yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.