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Spor

Maxi Gomez'in yerine Bruno Petkovic! Trabzonspor forvet transferini bitirdi

Trabzonspor Maxi Gomez'i satın alma opsiyonu bir şekilde Cadiz'e kiralamasının ardından forvet transferinde gaza bastı. Bordo mavili ekip Dinamo Zargeb forması giyen Bruno Petkovic ile anlaşma sağlarken oyuncunun kulübünün transfere 'evet' demesini bekliyor. işte detaylar...

Fanatik20 Ağustos 2023 Pazar 09:57 - Güncelleme:
Maxi Gomez'in yerine Bruno Petkovic! Trabzonspor forvet transferini bitirdi
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Yeni sezon için transfer çalışmlarını sürdüren Trabzonspor'da hedef forvet transferi.

Bordo mavili ekipte gözler tamamen Bruno Petkovic'e çevrildi. Hırvat yıldızla çok önce anlaşmaya varan fakat kulübü Dinamo Zagreb'in teklife onay vermesini bekleyen Trabzonspor yönetimi, kısa zamanda 28 yaşındaki santrforu şehre getirmeye hazırlanıyor.

TRABZONSPOR'U SEÇTİ

Nenad Bjelica'nın eski öğrencisi olan Petkovic, başka kulüplerden de teklifler almasına rağmen Trabzonspor'a 'evet' demişti.

PERFORMANSI

2022-2023 sezonunda Dinamo Zargeb forması toplam 42 resmi maça çıkan başarılı forvet oyuncusu Bruno Petkovic 14 gol, 9 asist ile skora katkı sağladı. Bu sezon ise çıktığı 7 maçta 1 gol, 2 asist üreterek takıma katkı sağladı.

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