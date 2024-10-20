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Spor

Maximin: Böyle gol yememeliydik

Fenerbahçe forması giyen Allan Saint-Maximin, Samsunspor mücadelesi sonrası konuştu.

20 Ekim 2024 Pazar 22:42 - Güncelleme:
Maximin: Böyle gol yememeliydik
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Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin, Samsunspor mücadelesi sonrası konuştu.

Fransız futbolcu, "Puan kaybında çok fazla sebep var, mutlu değiliz. Karakter gösterdik, iyi iş çıkardık maçın genelinde. İkinci golü de bulduk. İkinci yediğimiz gol, öyle bir gol ki... Atacakları golün kenarlardan geleceğini konuştuk. Böyle gol yememeliydik. Ben dahil hepimizin hatası. Çok daha iyisini yapmalıyız ki bir daha böyle gol yemeyelim." dedi.

Maximin, açıklamalarını "Gol attım ama mutlu değilim." sözleriyle noktaladı.

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