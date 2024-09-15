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Spor

Maximin: Şimdi derbiye odaklanabiliriz

Fenerbahçe forması giyen Allan Saint-Maximin, Kasımpaşa karşılaşması sonrası konuştu. Yıldız oyuncu derbi maçıyla ilgili de mesaj verdi.

15 Eylül 2024 Pazar 19:56 - Güncelleme:
Maximin: Şimdi derbiye odaklanabiliriz
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Fenerbahçe forması giyen Allan Saint-Maximin, Kasımpaşa karşılaşmasının ardından açıklamalar yaptı.

Fransız futbolcu, "Bireysel performansımdan ziyade takım galibiyeti önemli. Takıma bu önemli maçta galip gelebilmesi için yardım ettiğim için mutluyum. İnsanlar derbiyi konuşuyordu ama bizim öncelikli kazanmamız gereken bu maçtı. Şimdi derbiye gerçekten odaklanabiliriz. Zor bir rakiple karşılaşacağız. Her şeyi yapacağız. İlk golü atmak benim için güzeldi daha da önemlisi galip geldiğimiz için mutluyum." dedi.

Fenerbahçe'de attığı ilk gol hatırlatılan Maximin, "Benim için önemli olan şey oynamaya ve takıma yardım etmeye devam etmek. Tabii ki gol ve asist yaptığınızda önemli bir şey yapıyorsunuz, ben de bunu istiyorum. Takımımız daha iyi oynadığında, ben de daha fazla pozisyona giriyorum. Hocamız ne isterse yapmaya çalışıyorum. Benim için önemli olan şey, hocamızın benden istediğini yerine getirmek ve oynamaya devam etmek. Geldiğimden beri neredeyse tüm maçlarda oynadım. Bu şekilde takıma yardım etmek, oynamaya devam etmek istiyorum. Gol ve asist harika olur tabii ki ama en önemlisi takıma yardım etmek." sözlerini sarf etti.

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