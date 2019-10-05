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'Mayıs Etnospor mevsimi olacak'

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, “2021’den itibaren, festivali 30 yıl kadar mayıs aylarında düzenlemeye devam edeceğiz” dedi.  

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Geleneksel ile geleceği buluşturan festivali çok önemsediklerini vurgulayan Erdoğan “Tribünlerin heyecan ve coşkusu, yaptığımız işin ne kadar beğeni topladığını ortaya koymuş oldu” dedi. Bu yıl festivalin ekimde yapılma nedeninin, mayısın tamamının ramazan ayına denk gelmesi olduğu bilgisini veren Erdoğan “Festivali seneye de bu mevsimde yapacağız. 2021’den itibaren ise tekrar mayıs ayına döneceğiz. 30 yıl kadar da mayıs aylarında düzenlemeye devam edeceğiz” dedi. 

MİSAFİRLE RENKLİYİZ 

Etnospor Festivali’nin ilkinin Küçükçekmece’de başladığını hatırlatan Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: Bu sene Atatürk Havalimanı alanındayız. Gelecekte millet bahçesi olarak tasarlanması esnasında geleneksel sporların yaşatılmasına katkıda bulunmuş olacağımızı düşündük. Festivalimiz her sene misafir ülkelerle daha da büyüyor. Bu sene Arjantin’in pato sporu aramızda. Kırgız ve Kazakların oynadıkları kökbörü sporuyla benzer özellikleri olan bir spor dalı. 

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