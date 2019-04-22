Mayıslar bizim olacak
Sarı-Kırmızılılar, lider Medipol Başakşehir’in puan kaybetmesinden sonra “Mayıslar bizimdir” paylaşımı yaptı. Cim-Bom’un, 2002’den beri kazandığı şampiyonlukların çoğunda son 6 maçı kayıpsız tamamlaması dikkat çekti.
- Star Spor
SÜPER Lig’de son 5 haftaya girilirken, lider Medipol Başakşehir’le aradaki puan farkını 3’e düşüren Galatasaray’da şampiyonluk şarkıları söylenmeye başladı. Sarı-Kırmızılılar, Başakşehir’in sahasında Çaykur Rizespor’la son dakika golüyle 1-1 berabere kalıp 2 puan kaybetmesinin hemen ardından Twitter hesabından “Mayıslar bizimdir” paylaşımı yaptı.
TERİM: EN BÜYÜK FAVORİYİZ
İkinci yarıda deplasmanlarda olmak üzere Alanya (1-1), BB Erzurum (1-1) ve Fenerbahçe (1-1) maçlarında puan kaybeden Cim-Bom’da Teknik Direktör Fatih Terim, Erzurum karşılaşması sonrası puan farkı 8’e çıkınca, “Farkı 8 değil, 5 olarak görün. Rakibimizle (Başakşehir) evimizde oynayacağız. O maçı kazandığımızda fark eriyecek. Şampiyonluğun en büyük favorisiyiz” ifadelerini kullanmıştı.
TARİH YİNE TEKERRÜR EDECEK
Galatasaray camiasında şimdilerde 2002’de Diyarbakır, 2008’de G.Antep ve 2012’de Antalya maçlarından sonra 6’da 6, 2013’te ve 2015’te 7’de 7, 2018’de de yine 6’da 6 yapılarak şampiyonluğun kazanıldığına dikkat çekilip, “Tarih tekerrürden ibaret 2019’da da Fenerbahçe beraberliğinden sonra 6’da 6 yaparak şampiyon olacağız. Bu iş bitti, kalan 5 maçın hepsini kazanacağız” ifadeleri kullanılmaya başlandı.
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