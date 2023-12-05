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Spor

Mazbatasını alır almaz... Hasan Arat transferde bombaları patlatıyor!

Beşiktaş'ta yapılan seçimi kazanan ve bugün mazbatasını alacak Hasan Arat transfer harekatına şimdiden başladı. Arat, gündemine üç ismi aldı. İşte detaylar...

Fanatik5 Aralık 2023 Salı 10:48 - Güncelleme:
Mazbatasını alır almaz... Hasan Arat transferde bombaları patlatıyor!
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Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat'ın, 14. haftası geride kalan Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışında ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gerisinde kalan Siyah-Beyazlılar'ı yeniden yarışa ortak etmek için yapacağı transferlerle takımı güçlendirmesi bekleniyor.

3 YILDIZA TRANSFER KANCASI

Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat, geçtiğimiz günlerde PSG, Chelsea ve Al Nassr ile iş birliği yapacaklarını açıklamıştı. Arat'ın, kulübün 35. başkanı olarak seçilmesi sonrasında gözler transfere döndü. İngiliz basınında yer alan habere göre Beşiktaş, Chelsea forması giyen 21 yaşındaki İngiliz oyuncu Noni Madueke'ye kanca attı.

NONI MADUEKE

Premier Lig ekibinin takımdan kiralık olarak ayrılmak isterse Madueke'ye zorluk çıkarmayacağı kaydedildi. Ocak ayında PSV Eindhoven'dan 35 milyon Euro karşılığında transfer edilen Madueke Chelsea ile 2030 Haziran ayına kadar süren 7,5 yıllık sözleşme imzaladı. 21 yaşındaki sağ kanatın sözleşmesinde kulüp taraflı 1 yıl opsiyon bulunuyor. Güncel piyasa değeri ise 30 milyon Euro olan 1.82 boyundaki Nijerya asıllı İngiliz kanat oyuncusu, bu sezon Chelsea formasıyla 8 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.

İKİNCİ İSİM EKITIKE

Arat'ın PSG'den hedefinin ise Hugo Ekitike olduğu iddia edildi. Fransız basınında çıkan haberlerde Paris Saint-Germain'in ocak ayında orta saha ve sol bek takviyesi yapacağı ve bazı futbolcularla da yol ayrımına gideceği aktarıldı. Takımdan gönderilecek isimlerin başında genç forvet Hugo Ekitike'nin yer aldığı belirtildi. Beşiktaş ile PSG arasında yapılan transfer anlaşmasında ismi açıklanmayan futbolcunun Hugo Ekitike olduğu iddia edildi.

YİNE, YENİ, YENİDEN, TALISCA

Hasan Arat, Al-Nassr Başkanı Musalli Al-Muammar ile futbolcu transferlerinde iki kulübün birbirlerine öncelik sağlaması konusunda prensip anlaşmasına varıldığını açıklamıştı. Arat'ın, Al Nassr'dan taraftarın çok istediği Anderson Talisca'yı almak için girişimde bulunacağı belirtildi. Beşiktaş'ın önceki başkanı Ahmet Nur Çebi de geçen yaz Talisca için girişimde bulunmuş ancak Al Nassr'dan cevap alamamıştı.

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