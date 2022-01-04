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Spor

Mbappe hat-trick yaptı, PSG turladı

Fransa Kupası Son 32 Turu'nda PSG, 4. Lig ekibi Vannes'i 4-0 yenerek tur atladı.

4 Ocak 2022 Salı 07:15 - Güncelleme: 4 Ocak 2022 Salı 07:15
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Fransa Kupası Son 32 Turu'nda PSG, deplasmanda 4. Lig ekibi Vannes'a konuk oldu.

Stade de la Rabine'da oynanan maçı PSG 4-0 kazanarak tur atlamayı başardı.

Mücadelede gol perdesini 28. dakikada stoper Kimpembe açarken ilk yarı da 1-0 sona erdi.

İkinci yarıda vites yükselten PSG'de 69, 71 ve 76. dakikalarda Mbappe sahneye çıkarak hat-trick yaptı ve zayıf rakipleri karşısında takımının farklı galibiyetini tescillemeyi başardı.

PSG'nin bir sonraki turda rakibi kura çekiminin ardından netlik kazanacak.

  • Vannes
  • Fransa Kupası

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