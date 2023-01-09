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Spor

Mbappe'den sert sözler! ''Böyle saygısızlık yapılmaz''

Katar'daki 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Altın Ayakkabı Ödülü'nü kazanan Fransız golcü Kylian Mbappe, ülkenin efsane ismi Zinedine Zidane ile ilgili açıklaması nedeniyle Fransa Futbol Federasyonu (FFF) Başkanı Noel Le Graet'i eleştirdi.

AA9 Ocak 2023 Pazartesi 13:48 - Güncelleme:
Mbappe'den sert sözler! ''Böyle saygısızlık yapılmaz''
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Mbappe, Le Graet'in milli takım teknik direktörlüğü göreviyle ilgili, "Zidane benimle iletişime geçmeye çalışmadı. Arasa bile telefonunu açmazdım. Onunla hiç görüşmedik." ifadelerine tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından bir açıklamada bulunan Mbappe, "Zidane Fransa'dır, efsaneye böyle saygısızlık yapılmaz." ifadesini kullanarak Fransa'nın RMC Sport kanalına konuşan Le Graet'in Zidane hakkındaki sözlerini eleştirdi.

FFF, Katar'daki Dünya Kupası'nda milli takıma üst üste ikinci finalini oynatan teknik direktör Didier Deschamps'ın sözleşmesini cumartesi günü uzattığını duyurmuştu. Zidane, daha önce Deschamps'ın yerine geçmek için favori adaylar arasındaydı.

Fransa Spor Bakanı Amelie Oudea-Castera da Le Graet'in kullandığı ifadelerle çizgiyi aştığını belirtti.

Oudea-Castera, "Bir futbol ve spor efsanesine karşı hepimizi inciten utanç verici bir saygısızlık." değerlendirmesinde bulundu.

Zidane, son olarak İspanya 1. Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid'in teknik direktörlüğü görevini 2021 yılında bırakmış ve sonrasında başka takım çalıştırmamıştı.

  • Kylian Mbappe
  • Fransa Futbol Federasyonu
  • Zinedine Zidane
  • Noel Le Graet

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