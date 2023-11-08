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Spor

Mbappe'nin alternatifini buldu! İşte Real Madrid'in B planı

Gelecek sezon hazırlıklarına erkenden başlayan Real Madrid'de Kylian Mbappe transferinin gerçekleşmemesine durumuna karşı B planı hazır. İspanyol devi herhangi bir sorun yaşanması halinde Bayern Münih forması giyen Jamal Musiala'yı kadrosuna katmayı planlıyor.

8 Kasım 2023 Çarşamba 17:30 - Güncelleme:
Mbappe'nin alternatifini buldu! İşte Real Madrid'in B planı
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Gelecek sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başlayan ve PSG'nin yıldız oyuncusu Kylian Mbappe'yi listenin 1 numarasına yazan Real Madrid'de alternatif plan hazırlandı.

B PLANI HAZIR

Alman basınından Bild'in haberine göre; Real Madrid, Mbappe transferinde sorun yaşanması halinde Bayern Münih'in Alman yıldızı Jamal Musiala'yı kadrosuna katmayı planlıyor.

MANCHESTER CITY DE İSTİYOR

Öte yandan Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın da Jamal Musiala'yı çok beğendiği ve Kevin De Bruyne'nin halefi olarak takımda görmeyi çok istediği yazıldı.

BAYERN BIRAKMAK İSTEMİYOR

Bayern Münih CEO'su Jan-Christian Dreesen geçtiğimiz günlerde Musiala için yaptığım açıklamada, "Musiala, şu an dünyadaki en değerli oyunculardan biri. Onun olabildiğince uzun süre bizimle kalması için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Bu sezon Bayern Münih formasıyla 13 resmi maça çıkan 20 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda 4 gol 3 asist kaydetti.

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