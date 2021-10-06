Mbappe'nin annesinden PSG açıklaması: Sonuca varacak mıyız bilemiyorum

6 Ekim 2021 Çarşamba 18:14 - Güncelleme: 6 Ekim 2021 Çarşamba 18:14

Fransa Ligi takımlarından Paris Saint-Germain'in yıldızlarından Kylian Mbappe ile ilgili olarak önemli bir açıklama geldi.

22 yaşındaki yıldız isim, kısa bir süre önce Fransız basınına, "Paris Saint Germain ile sözleşme yenilemeyi düşünmüyorum" derken, annesi farklı bir açıklama yaptı.

Kylian Mbappe'nin annesi Fayza Lamari, "PSG ile yeni sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Dün gece sportif direktör LEonardo ile görüştüm. Sonuca varacak mıyız bilemiyorum. Her şey bir gecede değişebilir. Ancak Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için her şeyi yapacak." ifadelerini kullandı.

Annesinin bu sözlerinin ardından Kylian Mbappe'nin nasıl bir açıklama yapacağı merakla beklenmeye başlandı.