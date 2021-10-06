İSTANBUL 20°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ekim 2021 Cuma / 2 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,9181
  • EURO
    10,3059
  • ALTIN
    503.422
  • BIST100
    1397.7
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Mbappe'nin annesinden PSG açıklaması: Sonuca varacak mıyız bilemiyorum
Spor

Mbappe'nin annesinden PSG açıklaması: Sonuca varacak mıyız bilemiyorum

Fransa Ligue 1 takımlarından Paris Saint-Germain'de forma giyen yıldız oyuncu Kylian Mbappe'nin annesi, yıldız oyuncunun PSG'deki geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

6 Ekim 2021 Çarşamba 18:14 - Güncelleme: 6 Ekim 2021 Çarşamba 18:14
ABONE OL

Fransa Ligi takımlarından Paris Saint-Germain'in yıldızlarından Kylian Mbappe ile ilgili olarak önemli bir açıklama geldi.

22 yaşındaki yıldız isim, kısa bir süre önce Fransız basınına, "Paris Saint Germain ile sözleşme yenilemeyi düşünmüyorum" derken, annesi farklı bir açıklama yaptı.

Kylian Mbappe'nin annesi Fayza Lamari, "PSG ile yeni sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Dün gece sportif direktör LEonardo ile görüştüm. Sonuca varacak mıyız bilemiyorum. Her şey bir gecede değişebilir. Ancak Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için her şeyi yapacak." ifadelerini kullandı.

Annesinin bu sözlerinin ardından Kylian Mbappe'nin nasıl bir açıklama yapacağı merakla beklenmeye başlandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.