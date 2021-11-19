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Spor

Mbappe'nin hayatını anlatan çizgi roman rekora koşuyor

Kylian Mbappe'nin çizgi roman türünde hayatının anlatıldığı otobiyografisi 11 Kasım'da satışa çıktı. 'Je M'appelle Kylian' adıyla piyasaya sürülen ve 7'den 77'ye her yaşa hitap eden kitap 1 haftada 150.000 kopya sattı.

19 Kasım 2021 Cuma 07:11 - Güncelleme: 19 Kasım 2021 Cuma 07:11
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PSG'li yıldız Kylian Mbappe'nin otobiyografisinin anlatıldığı çizgi roman kitabı piyasaya sürüldüğü gibi yüksek satış rakamlarına ulaştı.

11 Kasım 2021 Perşembe günü satışa çıkan ve 7'den 77'ye herkese hitap eden çizgiroman kitabının ilk belirlemelere göre 1 haftada 150.000'lik satış rakamına ulaştığı kaydedildi.

Kitabının tanıtımında konuşan Kylian, "Sadece yetişkinlere hitap eden bir kitap olmasını istemedim. Amacım insanların hayal kurmasını sağlamak ve bu konuda en başarılı olanlar da çocuklardır. Okumanın yanında görsellik de isterler ve gördüklerini bir şeylerle özdeşleştirirler. Tanınmadan önceki dönemle ilgili güzel bir çalışma oldu" diye konuştu.

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