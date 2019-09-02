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Mbaye Diagne, Club Brugge'da! Galatasaray KAP'a bildirdi

Galatasaray, Mbaye Diagne'nin transferi için Club Brugge ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

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Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:
 
"Profesyonel futbolcumuz Mbaye Diagne'nin geçici transferi konusunda Club Brugge NV ile resmi görüşmelere başlanmıştır."
 
TRANSFER SÜRECİ NASIL GELİŞTİ?
 
Anderlecht'e imza atmak için Belçika'ya giden Mbaye Diagne, son anda karar değiştirerek rotasını Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Club Brugge'e kırdı.
 
Belçika'da yayın yapan DHNET.be'den Yves Taildeman imzası taşıyan habere göre; Anderlecht, Mbaye Diagne için Galatasaray ile temasa geçti. Sarı kırmızılı kulüple her konuda anlaşma sağlayan Anderlecht, sonrasında Mbaye Diagne'yi sağlık kontrolleri ve imza için Belçika'ya davet etti. Transfer için Brugge'e giden Mbaye Diagne, Anderlecht'e imza atmaya hazırlanırken Club Brugge'den gelen teklif üzerine bekleme kararı aldı.
 
Transfer listesindeki ilk oyuncu olan Papiss Cisse ile el sıkışan ancak Alanyaspor'un bu transfere izin vermemesi üzerine rotasını gün içerisinde Mbaye Diagne'ye çevirdi. Galatasaray'a, Anderlecht'in sunduğu şartları öneren Club Brugge, Mbaye Diagne ile de anlaştı.
 

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