Mbaye Diagne: Gol attıkça devamının geleceğini biliyorum

Galatasaray'ın Antalyaspor galibiyetinin ardından gol suskunluğunu bozan Mbaye Diagne'den açıklamalar geldi.

Gollerine devam edeceğini belirten Diagne, ''Şu anda golden çok 3 puandan dolayı mutluyum. Buraya gol atmak için geldim. Tabii ki gol atmak benim için önemliydi. Daha fazlası da gelecek. Attığınız zaman devamı geliyor, bu güvenle ilgili bir şey. Gol attıkça devamının geleceğini biliyorum.'' dedi.

TARAFTARA TEŞEKKÜR

Taraftarlara da teşekkür eden Senegalli golcü, ''Taraftara da teşekkür ediyorum, bana sonuna kadar destek oldular.'' şeklinde konuştu.