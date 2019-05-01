Mbaye Diagne gösterdiği performansla Galatasaray taraftarını ikiye böldü

Konya deplasmanında Galatasaray'ın istatistiklerde kaleyi bulan şutu 'Sıfır' çıkınca eleştiri okları Diagne'nin üzerine çevrilmişti.

Golcü oyuncunun performansı mercek altına alırken bazı Galatasaraylı taraftarlar da sanal alemde bütün suçun Diagne'ye yıkılmasına karşı çıktı.

Yorumlarda, "Sahada 11 kişi var. İlla her şutu Diagne atacak diye bir şey yok. Kaleyi bulan şut yoksa bunda herkesin sorumluluğu var. Günah keçisi aramanın anlamı yok" dediler.

(Takvim)