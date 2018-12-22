Mbaye Diagne ligin ilk yarısındaki 20 gollük performansından memnun

Süper Lig’in gol kralı şu ifadeleri kullandı:

“Performansımdan memnunum. Bu geçirdiğim dönemi umarım ikinci yarıda da sürdürürüm.”

Kariyer hedefiyle ilgili soruya cevap veren golcü futbolcu, “Kariyerimde daha ileri gitmek istiyorum ama şu anki konu bu değil” diyerek sözlerini tamamladı.