Son Dakika Haberleri 22

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Mbaye Diagne ligin ilk yarısındaki 20 gollük performansından memnun

Kasımpaşa’nın Beşiktaş’ı 4-1 yendiği maçta 2 gol atan Diagne, galibiyeti yorumladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Süper Lig’in gol kralı şu ifadeleri kullandı:

“Performansımdan memnunum. Bu geçirdiğim dönemi umarım ikinci yarıda da sürdürürüm.”

Kariyer hedefiyle ilgili soruya cevap veren golcü futbolcu, “Kariyerimde daha ileri gitmek istiyorum ama şu anki konu bu değil” diyerek sözlerini tamamladı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Başkan Erdoğan´dan gazi yakınıyla samimi sohbet

Başkan Erdoğan´dan gazi yakınıyla samimi sohbet

Yoksul genç 4 Ferrari'ye çarptı

Yoksul genç 4 Ferrari'ye çarptı

Stephen Hawking'in korkutan 'kıyamet' uyarıları

Stephen Hawking'in korkutan 'kıyamet' uyarıları

İşte dev operasyondan nefes kesen kareler

İşte dev operasyondan nefes kesen kareler

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA