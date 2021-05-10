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  • Mbaye Diagne ve Okay Yokuşlu'ya Premier Lig'de talip var! Transfer...
Spor

Mbaye Diagne ve Okay Yokuşlu'ya Premier Lig'de talip var! Transfer...

İngiltere Premier Lig'de milli futbolcumuz Okay Yokuşlu ve Galatasaray'ın kiralık oyuncusu Mbaye Diagne'nin formasını giydiği West Bromwich Albion'ın bir alt lige düşmesi kesinleşmişti. Küme düşen ekipte yer almalarına rağmen Diagne'ye Brighton ve Crystal Palace'ın talip olduğu iddia edildi. Premier Lig'de Okay'a da kulüplerin ilgisi olduğu belirtildi.

star.com.tr10 Mayıs 2021 Pazartesi 18:29 - Güncelleme: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 18:32
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İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Arsenal yenilgisinin ardından Premier Lig'e veda etmesi kesinleşen West Bromwich Albion'da forma giyen Okay Yokuşlu ve Mbaye Diagne'nin Premier Lig takımları tarafından yakından takip edildiği belirtildi.

İngiltere basınından Skysports'un haberine göre, Brighton ve Crystal Palace Diagne'nin transferi için durumunu takip ediyor. İngilizler tarafından 29 yaşındaki Senegalli yıldızın Premier Lig'in zorlu koşullarında başarılı bir performans gösterdiğinin altı çizilirken küme düşmelerinin kötü futbolcu olmasını göstermediği ifade ediliyor. Milli futbolcumuz Okay Yokuşlu için de Premier Lig kulüplerinin yakından takip ettiği belirtiliyor.

star.com.tr

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