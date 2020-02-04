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Spor

Mbaye Diagne'de son dakika! Bir transfer daha...

Club Brugge'da kiralık olarak forma giyen Diagne'nin menajeri Claudio Druetta oyuncuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

04.02.2020  14:11 - Güncelleme: 04.02.2020  14:11

TM Dijital Haber Merkezi

Galatasaray’ın sezon başında Club Brugge’a kiralık olarak verdiği, fakat Clement’le yaşadığı problemler sebebiyle kadro dışı kaldığı Mbaye Diagne’nin durumu belirsizliğini koruyor. Sarı kırmızılıların 15 milyon euro’ya transfer ettiği tecrübeli golcü her geçen hafta piyasa değerini kaybederken, Mustafa Cengiz'in Belçika kulübüne hem kiralama ücreti konusunda paranın ödenmesini hem de Diagne’yi oynatma yönünde uyarılarda bulunduğu belirtildi.

'BRUGGE DİAGNE'YLE İLGİLİ SKANDAL BİR KARAR VERDİ'

En son 6 Kasım’da PSG ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında forma giyen 28 yaşındaki Senegalli forvetin son durumu hakkında menajer Claudio Druetta TM Dijital Haber Merkezi’ne önemli açıklamalarda bulundu. Clement’in Diagne hakkında skandal kararlar verdiğini belirten Druetta, durumun bir an önce çözülmesini beklerken, milli futbolcunun ‘oynama’ anlamında bir başka takıma kiralık gönderilme formülü üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

İşte İtalyan menajerin Diagne açıklamaları…

Diagne PSG maçından sonra kadro dışı kaldı. Hemen hemen her futbolcu takım arkadaşlarına hocasına karşı bu tür çıkışlar yapabiliyor, onu görmezden gelme tam bir skandaldır. Galatasaray 15 milyon euro’ya transfer etti, ona yatırım yaptı Club Brugge bu tavrından geri dönmezse oyuncu sürekli olarak piyasa değerini kaybedecek. Diagne’nin gerçekten futbol oynamasını istiyoruz bunun için transfer sezonu açık olan bazı ligler üzerinde çalışıyoruz.

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