Galatasaray'dan Club Brugge'a kiralanan futbolcu Mbaye Diagne, bir AVM'de görüntülendi. Habertürk'ün haberine göre; Ünlü bir burgerciye gelen futbolcuya, eşi ve bir çift eşlik etti. Gazetecilerin görüntü aldığını fark eden futbolcu, bir anda ayağa kalkarak muhabirlerin üzerine saldırdı.

Diagne'nin, ısrarla fotoğrafları sildirmeye çalışması şaşkınlık yarattı. Telefonla görüntü alınmasını istemeyen Diagne, koşar adım muhabirlerin üzerine geldi. Yanında bulunan diğer arkadaşı ise, gazetecinin boğazına sarılarak tehdit etti.

MUHABİRLERİ TEHDİT ETTİ!

Yanında bulunan arkadaşının yardımı ile muhabirin telefonunu alan ve kendi resmini silen Diagne, güvenliklerin araya girmesi ile telefonu teslim etti. Muhabirlerin görüntü almamasını ve çektiği resimlerini silmesini görevlilerden isteyen futbolcu, yine olumsuz yanıt alınca fiziksel olarak tehtitler yağdırdı. Eli ile boğaz kesme hareketi yapan Diagne, 12 kişilik güvenlik ordusunun olaya müdahele etmesi ile yerine oturdu.