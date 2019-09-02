Cim-Bom’da 2 milyon 350 bin euro yıllık net ücret alan ve bugüne kadar gelen teklifleri düşük bulduğu için gitmeye yanaşmayan 27 yaşındaki Senegalli forvetin Verona’dan gelen teklifi kabul ettiği öğrenildi. Çizme temsilcisinin, Kasımpaşa’dan geçen sezonun devre arasında 13 milyon euro bonservis bedeli ile Galatasaray’a gelen Diagne’ye bir yıl için kiralama bedeli olarak 2.5 milyon euro vereceği iddia edildi. Bu arada Anderlecht’in de Diagne için Cim-Bom’a benzer bir teklifte bulunduğu bildirildi.