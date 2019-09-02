Mbaye Diagne'nin rotası İtalya
CİM-BOM’DA Teknik Direktör Fatih Terim tarafından istenmeyen adam ilan edilen ve Falcao transferi sonrası ilk 11’de oynama şansı kalmayan Mbaye Diagne’nin sonunda ayrılık kararı aldığı ortaya çıktı.
- STAR SPOR
Cim-Bom’da 2 milyon 350 bin euro yıllık net ücret alan ve bugüne kadar gelen teklifleri düşük bulduğu için gitmeye yanaşmayan 27 yaşındaki Senegalli forvetin Verona’dan gelen teklifi kabul ettiği öğrenildi. Çizme temsilcisinin, Kasımpaşa’dan geçen sezonun devre arasında 13 milyon euro bonservis bedeli ile Galatasaray’a gelen Diagne’ye bir yıl için kiralama bedeli olarak 2.5 milyon euro vereceği iddia edildi. Bu arada Anderlecht’in de Diagne için Cim-Bom’a benzer bir teklifte bulunduğu bildirildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.