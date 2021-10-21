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Spor

Mbwana Samatta: Duygularımı nasıl tarif edeceğimi bilemiyorum

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. maçında Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Royal Antwerp'te bir gol atan Mbwana Samatta, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

21 Ekim 2021 Perşembe 22:42 - Güncelleme: 21 Ekim 2021 Perşembe 22:42
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Fenerbahçe'nin Antwerp ile 2-2 berabere kaldığı maçta ağları sarsan Tanzanyalı golcü Mbwana Samatta, karşılaşmanın ardından konuştu.

Mutlu olduğunu belirten Samatta, "Eski takımım Fenerbahçe'ye gol attığım için yaşadığım duyguları nasıl tarif edeceğimi bilemiyorum. Bence bu akşam biz daha iyiydik ve galibiyeti hak ettik. Ancak olmadı. Daha fazlasını kazanabilirdik" dedi.

Mbwana Samatta, 108. saniyede attığı bu golle Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi tarihinde yediği en erken golü kaydetti. Tanzanyalı oyuncu, golün ardından ise sevinmemişti.

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