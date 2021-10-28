İSTANBUL 17°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ekim 2021 Perşembe / 22 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,5758
  • EURO
    11,1177
  • ALTIN
    554.659
  • BIST100
    1520.39
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Mbwana Samatta'dan Fenerbahçe ve ayrılık itirafı!
Spor

Mbwana Samatta'dan Fenerbahçe ve ayrılık itirafı!

Fenerbahçe'nin hayal kırıklığına uğradığı Mbwana Samatta kiralık olarak Royal Antwerp'e gitmişti. Belçika basınına konuşan Samatta Fenerbahçe hakkında itiraflarda bulundu.

Sporx28 Ekim 2021 Perşembe 10:51 - Güncelleme: 28 Ekim 2021 Perşembe 10:51
ABONE OL

Fenerbahçe'den, Royal Antwerp'e kiralık giden ve UEFA Avrupa Ligi maçında Fenerbahçe'ye gol atan Mbwana Samatta, Belçika basınına konuştu.

Tecrübeli futbolcu, "Fenerbahçe'den ayrılmak zorunda değildim. Ama işler kötü gittiğinde insan evinde daha rahat ediyor. Belçika benim evim." açıklamasını yaptı.

28 yaşındaki Tanzanyalı golcü "Geleceğimle ilgili konuşmak için henüz erken. Her şey olabilir. Transferde tek söz hakkı olan kişi ben değilim. Umarım burada kendimi tekrar gösterdikten sonra her şey istediğim gibi gider." diye konuştu.

Royal Antwerp'te 10 maça çıkan Samatta, 2 gol attı. Tanzanyalı futbolcu, bu gollerini birini İstanbul'da Fenerbahçe karşısında kaydetti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.