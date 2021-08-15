15 Ağustos 2021 Pazar 23:57 - Güncelleme: 15 Ağustos 2021 Pazar 23:58

Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe deplasmanda Adana Demirspor'la karşılaşırken, tecrübeli forvet Mbwana Samatta'nın performansı tepkilerin odak noktası oldu.

Sarı-lacivertli takımın başında bu sezon ikinci kez geçen Portekizli teknik adam Vitor Pereira, hazırlık maçlarında forvet bölgesinde daha çok, yeni transfer Serdar Dursun'u tecrih etmişti. Başarılı forvet de kaydettiği goller ve gösterdiği performansla alkış toplamıştı.

Vitor Pereira, Yeni Adana Stadı'nda oynanan Süper Lig'in maçına ise farklı bir tercihle başladı ve Tanzanyalı forvet Mbwana Samatta'ya ilk 11'de görev verdi. Sezonun ilk resmi maçına 11'de başlayan Samatta, kaçırdığı pozisyonlar ve yaptığı top kayıplarıyla eleştirilerin hedefinde yer aldı.

İlk yarıda mutlak bir fırsattan yararlanamayan Samatta, sık sık top kayıpları yaptı ve sarı-lacivertlilerin hücumda etkisiz kalmasına neden oldu.

EN AZ TOPLA BULUŞAN İSİM

Mücadelenin ikinci yarısında oyundan alınan yerini Serdar Dursun'a bırakan Samatta, ilk 45 dakikada Fenerbahçe adına en az topla buluşan isim olarak dikkat çekti.

28 yaşındaki forvetin hayal kırıklığı yaratan performansı, sosyal medyadaki Fenerbahçe taraftarlarının da sert tepkisiyle karşılaştı. Bazı taraftarlar, Tanzanyalı forvetin kadro dışı bırakılması gerektiği görüşünü savundu.