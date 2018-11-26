Mecburiyetten Koeman

KANARYA’DA Trabzonspor deplasmanında alınan 2-1’lik yenilgi ve ortaya konan kötü futbol sonrası Yönetim Kurulu iki kritik toplantı yaptı. Başkan Ali Koç ve yöneticiler önce 90 dakikanın bitiminde Medical Park Stadı’nda durum değerlendirmesi yaptı, kötü futbol ve Teknik Direktör Erwin Koeman’ın durumu masaya yatırıldı. Sarı-Lacivertli yönetim buradaki durum değerlendirmesinin ardından İstanbul’da yeniden toplandı ve sorunlar etraflıca konuşuldu. Sportif Direktör Damien Comolli’nin de katıldığı toplantıda Hollandalı hoca ile devam edilmemesi yönünde görüş bildirenler de oldu. Ancak bu teklif Koç ve diğer yöneticilerce kabul görmedi. Başkan Koç’un, “Evet Trabzon’daki futbol ve sonuç iyi değil. Ancak şu anda Koeman’ın gönderilmesi bir çözüm olmaz. Şimdi Dinamo Zagreb maçı var, değişim yarar değil, zarar verir. Zaman kı- sıtlı, devre arasına kadar mecburiyetten böyle devam edeceğiz. İlk yarı sona erdiğinde bu konuda gereken yapılacak” dediği öğrenildi.