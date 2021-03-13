Mecnun Otyakmaz ''seyircili maç'' açıklaması

AA 13 Mart 2021 Cumartesi 16:45 - Güncelleme: 13 Mart 2021 Cumartesi 16:45

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Süper Lig'in 30. haftasında sahalarında Fatih Karagümrük'ü 1-0 yenerek moral kazandıklarını söyledi.

Otyakmaz, karşılaşmanın ardından stadyum çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sakat ve cezalı futbolcularının fazla olmasına rağmen karşılaşmadan galibiyetle ayrıldıklarını belirtti.

Fatih Karagümrük karşısında alınan 3 puanın önemine değinen Otyakmaz, "Bizim için zor bir karşılaşma oldu, tek farkla da olsa kazanmasını bildik. Bundan sonraki haftalar için de moral kazanmış olduk. Çok eksik bir takımla yakalandık. Kırmızı kartlar ve hafta içi oluşan sakatlıklarla 3-4 yedek oyuncuyla sahaya çıkma fırsatımız oldu. Bu halde bile 3 puanı almak bizi sevindirdi. İnşallah böyle de devam eder. Sakat ve cezalıların gelmesiyle inşallah daha güçlü bir kadromuz olacak." dedi.

Maçların seyircisiz oynandığının hatırlatılması üzerine Otyakmaz, halk sağlığının önemli olduğunu vurgulayarak, "Bilim Kurulu'nun tavsiyelerine uymak zorunda kalıyoruz. Büyük stadyumlara en azından belirli sayıda taraftar alınmasının faydalı olacağı kanaatindeyim. Sanıyorum biraz da adaletsizlik olur. 'İlk maçlar seyircisiz oynandı, şimdi seyircili oynanıyor, avantaj sağlanır' düşüncesi var ama artık takımlar ile taraftarları buluşturmak lazım." diye konuştu.

Otyakmaz, stadyum zeminleriyle ilgili yöneltilen bir soru üzerine ise şunları kaydetti:

"Tabii ki bizler iyi zeminlerde oynamak istiyoruz. En iyi zeminlerden bir tanesi de bizim stadyumumuzdu ama bu sene maç trafiğinden kaynaklı bozulmalar söz konusu oldu. O zaman el birliğiyle bir şeyler yapacağız. Sivas'ın zeminiyle ilgili hem yayıncı kuruluş hem de federasyon övgü dolu sözler söylüyorlardı. Biz bu işi hakkıyla yapıyoruz. Onların da desteğiyle bütün stadyumlar en az bizim stadımız kadar olabilir."