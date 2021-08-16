Mecnun Otyakmaz: Takımımız mutlaka önümüzdeki karşılaşmalarda bunu düzeltecektir

DHA 16 Ağustos 2021 Pazartesi 22:29 - Güncelleme: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 22:29

Demir Grup Sivasspor'ün 1-0 mağlup ayrıldığı İttifak Holding Konyaspor maçının ardından Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz açıklamalarda bulundu. Otyakmaz, "Ligin ilk maçı ve kazanmak istediğimiz bir maç. Kopenhag maçı öncesi bir moral olurdu diye düşündük. Sezonu iyi başlamak çok önemliydi ama maalesef kaybettik. Konyaspor'u tebrik ediyorum. Kazanmak istediğimiz bir karşılaşmaydı ama kaybettik. Bundan sonraki maçlarda da telafisine bakacağız" dedi.

"Avrupa maçı yorgunluğu olabilir mi?" şeklindeki soru üzerine Otyakmaz, "Hepsi olabilir ama zengin bir kadromuz var. Bir iki noktada eksiklerimiz var. Sakatlarımız tekrar nüksetti. Geniş bir kadromuz var. Kazanmamız gereken bir karşılaşmaydı ve kazanabilirdik. Ama çok pozisyon olmamasına rağmen, elde ettiğimiz pozisyonları da değerlendiremedik. Kişisel bir hatayla golü yedik. Sağlık olsun. Takımımız iyi takım. Mutlaka önümüzdeki karşılaşmalarda bunu düzeltecektir ve Kopenhag maçında da avantajlı bir skor alacaktır" diye konuştu.

Taraftarların stadyuma girerken Passolig'lerde yaşanan sıkıntıların hatırlatılması üzerine Otyakmaz, "Bütün stadyumlarda sıkıntı olmuş. Bu sisteme taraftarlarımız henüz alışamadı. Nedense çokta zor bir kaç eylem birden yapılması isteniyor. HES'i ayarlamak gerekiyor, aşıların olması ve bir karmaşa var. İnşallah önümüzdeki haftalarda bunlara bir önlem alınmalı. Çok sayıda taraftarımız maalesef parasını ödemiş olmasına rağmen stadyuma giremediler. Önemli bir sıkıntı yaşandı. Bunu federasyonun biran önce halletmesi gerekiyor" dedi.

Perşembe günü kendi sahasında oynayacakları UEFA Konferans Ligi Play-Off ilk maçında karşılaşacakları Kopenhag mücadelesi hakkında da konuşan Otyakmaz, "Aslında bugün sadece lige odaklanmıştık. Şimdi Kopenhag maçı için buradaki hatalarımızdan ders çıkartıp. Avantajlı bir skor elde etmek için elimizden geleni yapacağız. Çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.