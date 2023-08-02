Mecnun Otyakmaz: Taraftarlarımızın desteğiyle birçok başarıya imza attık

Sivasspor'un başkanı Mecnun Otyakmaz, EMS Yapı ile gerçekleştirilen imza töreninde açıklamalarda bulundu. İşte Mecnun Odyakmaz'ın açıklamaları:

"Bugüne kadar gelmiş olduğumuz bu yolda sevgili taraftarlarımızın desteğiyle birçok başarıya imza attık. Bu başarıların arkasında sponsorların öneminin çok büyük olduğunu hepimiz biliyoruz."

Otyakmaz, son dönemlerde Türk futbolunun ekonomik krize girdiğini ve sponsorların değerinin bir kez daha arttığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"EMS Yapı ailesi bugün Türk futbolundaki sponsorluk eksikliğe rağmen elini taşın altına koyarak memleketlerinin takımı Sivasspor'a hem yönetici katkısında hem de ekonomik olarak katkıda bulunmak amacıyla bu teklifimizi kabul etmiştir. Mermer ailesine bu hassasiyetleri için çok teşekkür ediyorum. Sivasspor ve EMS Yapı'yı bir araya getirerek ortaya önemli bir değer çıkartacağımızı düşünüyoruz. Bu birlikteliğin her iki camiaya da hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum."

Geçen sezonlarda Sivasspor'a sponsor olan Demir Grup'a teşekkür eden Otyakmaz, "En zor günlerimizde hep yanımızda oldular. İnşallah bundan sonra EMS Yapı Sivasspor büyük başarılara imza atar ve Sivaslı hemşehrilerimizi gururlandırır."