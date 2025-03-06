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Spor

Mecnun Otyakmaz'dan yabancı hakem açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, kulüplerin yabancı hakem talebi hakkında konuştu. Çeyrek finaldeki Fenerbahçe ile Galatasaray maçında yabancı hakem olup, olmayacağının sorulması üzerine Otyakmaz, 'Kendi fikrim bu; yerli hakemlerimize de bu tür karşılaşmaları yönettirip, onların tecrübelenmesi açısından iyi olacağını düşünüyorum.' dedi. İşte detaylar...

IHA6 Mart 2025 Perşembe 16:05 - Güncelleme:
Mecnun Otyakmaz'dan yabancı hakem açıklaması
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TFF 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi ve Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finaldeki Fenerbahçe-Galatasaray derbisini yönetecek hakem konusuyla ilgili olarak, "Kendi fikrim bu; yerli hakemlerimize de bu tür karşılaşmaları yönettirip, onların tecrübelenmesi açısından iyi olacağını düşünüyorum" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bulunan Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Kura çekiminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan TFF 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi ve Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz, "Çekilen kuramız hayırlı, uğurlu olsun. Güzel karşılaşmalar var. Belki de son yıllar Türkiye Kupası'nda olmayacak kadar heyecan önümüzde bizi bekliyor. Formatla ilgili eleştiriler oldu. Bir sarı kartla elenen takımlarımız oldu ve bu dile getirdiler. Geçtiğimiz yıl belirlenmiş formattı. Ufak, tefek aksilikler olmuş olabilir. Belki haksızlıklar söz konusu olmuş olabilir. Önümüzde güzel maçların olduğu belki de formatın o kadar da kötü olmadığı, heyecanlı karşılaşmalara fırsat verdiğini söyleyebiliriz. Önümüzdeki yıldan itibaren elemeli sistemle devam etmeyi düşündüğümüzü belirtmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Çeyrek finaldeki Fenerbahçe ile Galatasaray derbisinde yabancı hakem olup, olmayacağının sorulması üzerine Otyakmaz, "Kendi fikrim bu; yerli hakemlerimize de bu tür karşılaşmaları yönettirip, onların tecrübelenmesi açısından iyi olacağını düşünüyorum. Her iki takımın isteğine ve yönetim kurulumuzun kararına göre bunu değerlendireceğiz" diye konuştu.

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