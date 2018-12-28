Son Dakika Haberleri 28

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Medel Beşiktaş'ta 2019'u göremeyebilir

Satışı gündemde olan Medel tatil için gittiği ülkesinde manşetlere taşındı. Şili basını, ‘Ayrılık haberleri’ verdi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ŞİLİ’NİN başkenti Santiago’ya gelişinde basın tarafından karşılanan Medel, geleceği hakkında konuşmaktan kaçındı. Ancak ülke basını onun da Beşiktaş’ta ayrılanlar kervanına katılmak üzere olduğunu iddia etti. Medel’i karşılayan bir gazeteci, “Beşiktaş’ta 2018’i de tamamladı ancak 2019’u görmeyebilir” yorumunu yaptı. Medel’in İngiltere’ye gitmek için güçlü sebepler bulunduğu belirtilen haberde şu değerlendirmelere yer verildi: Ayrılma olasılığının yüksek olduğu Beşiktaş’ta Medel ilk yarıyı tamamladı. Ancak West Ham’ın hocası Pellegreni’den ona haber geldi. Beşiktaş’ın vazgeçilmezi olmasına rağmen o da gidebilir.

(Aksam)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
New York´taki trafo patlaması şehrin sakinlerine korku dolu bir gece yaşattı

New York´taki trafo patlaması şehrin sakinlerine korku dolu bir gece yaşattı

2018 yılı rüya gibi geçen 10 oyuncu

2018 yılı rüya gibi geçen 10 oyuncu

NBA'de 2018'in en iyi 20 oyuncusu!

NBA'de 2018'in en iyi 20 oyuncusu!

Fenerbahçe transferde 80 milyonu bidonlara yatırdı

Fenerbahçe transferde 80 milyonu bidonlara yatırdı

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA