Medel Beşiktaş'ta 2019'u göremeyebilir
Satışı gündemde olan Medel tatil için gittiği ülkesinde manşetlere taşındı. Şili basını, ‘Ayrılık haberleri’ verdi.
ŞİLİ’NİN başkenti Santiago’ya gelişinde basın tarafından karşılanan Medel, geleceği hakkında konuşmaktan kaçındı. Ancak ülke basını onun da Beşiktaş’ta ayrılanlar kervanına katılmak üzere olduğunu iddia etti. Medel’i karşılayan bir gazeteci, “Beşiktaş’ta 2018’i de tamamladı ancak 2019’u görmeyebilir” yorumunu yaptı. Medel’in İngiltere’ye gitmek için güçlü sebepler bulunduğu belirtilen haberde şu değerlendirmelere yer verildi: Ayrılma olasılığının yüksek olduğu Beşiktaş’ta Medel ilk yarıyı tamamladı. Ancak West Ham’ın hocası Pellegreni’den ona haber geldi. Beşiktaş’ın vazgeçilmezi olmasına rağmen o da gidebilir.
(Aksam)
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