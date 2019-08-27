Medel, Bologna’dan 1.7 milyon € alacak
İTALYAN basını Bologna’nın, Beşiktaş ve Şilili yıldızı Gary Medel (32) ile anlaştığını, en kısa zamanda resmi imzaların atılacağını ileri sürdü.
- Star Spor
La Gazetta dello Sport, anlaşmanın mali portresini de açıkladı. Buna göre, İtalya Serie A Kulübü, Medel için Kartal’a 2.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Şilili orta saha oyucusuyla da 2 yıllığına el sıkışıldı. Medel de senelik 1.7 milyon euro kazanacak.Boca Juniors, Sevilla, Cardiff, Inter de forma giyen Medel, Beşiktaş’a 2.5 milyon euroya transfer olmuştu. Geçen sezon Siyah-Beyazlı formayı 35, bu sezon ise 2 kez giyen Medel skora hiç katkı yapamadı.
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