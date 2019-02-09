Medel, Çin Ligi takibinde

Ara transfer döneminde de birçok takımdan teklif aldığı belirtilen Medel için dünkü Bursa maçında tribünde Çin’den gelen scoutların olduğu öğrenildi. Pekin Sinobo Guoan kulübünün 31 yaşındaki oyuncuyu kadrosunda görmek için harekete geçtiği ve 10 milyon doları gözden çıkardığı ifade edildi.