Medel: Hocamızı yüzde yüzle destekliyoruz. O harika bir taktisyen
Beşiktaş’ın yıldız futbolcusu Gary Medel, Şili basınına yaptığı açıklamasında Milli Takım teknik direktör Reinaldo Rueda’ya övgülerde bulundu, “Hocamızı yüzde yüzle destekliyoruz” diye konuştu.
Beşiktaş’ın başarılı futbolcusu Gary Medel, Şili basınına açıklamalarda bulundu. Şili-Honduras maçı sonrası konuşan Medel, teknik direktör Reinaldo Rueda’yı işaret ederek, “Hocamızı yüzde yüzle destekliyoruz. O harika bir taktisyen, teknik adam. Son dönemde çok fazla eleştiri aldı. Ancak biz kişisel olarak hocamızı destekliyoruz. O harika bir hoca ve harika bir programı var. Huzur içinde problemleri çözüyoruz” diye konuştu.
(Skorer)
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