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Medel: Hocamızı yüzde yüzle destekliyoruz. O harika bir taktisyen

Beşiktaş’ın yıldız futbolcusu Gary Medel, Şili basınına yaptığı açıklamasında Milli Takım teknik direktör Reinaldo Rueda’ya övgülerde bulundu, “Hocamızı yüzde yüzle destekliyoruz” diye konuştu.

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Beşiktaş’ın başarılı futbolcusu Gary Medel, Şili basınına açıklamalarda bulundu. Şili-Honduras maçı sonrası konuşan Medel, teknik direktör Reinaldo Rueda’yı işaret ederek, “Hocamızı yüzde yüzle destekliyoruz. O harika bir taktisyen, teknik adam. Son dönemde çok fazla eleştiri aldı. Ancak biz kişisel olarak hocamızı destekliyoruz. O harika bir hoca ve harika bir programı var. Huzur içinde problemleri çözüyoruz” diye konuştu. 

(Skorer)

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