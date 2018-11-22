Medel: Hocamızı yüzde yüzle destekliyoruz. O harika bir taktisyen

Beşiktaş’ın başarılı futbolcusu Gary Medel, Şili basınına açıklamalarda bulundu. Şili-Honduras maçı sonrası konuşan Medel, teknik direktör Reinaldo Rueda’yı işaret ederek, “Hocamızı yüzde yüzle destekliyoruz. O harika bir taktisyen, teknik adam. Son dönemde çok fazla eleştiri aldı. Ancak biz kişisel olarak hocamızı destekliyoruz. O harika bir hoca ve harika bir programı var. Huzur içinde problemleri çözüyoruz” diye konuştu.

(Skorer)